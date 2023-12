Oscar del ciclismo a due promesse versiliesi. Dati e Del Medico così giovani e già campioni

A due atleti pietrasantini oltre all’impegno in campo organizzativo dei Comuni di Camaiore e Viareggio, vanno simbolicamente gli Oscar del ciclismo versiliese per la stagione 2023. I due atleti ai quali spetta di diritto la statuetta sono lo junior Fabio Del Medico e l’under 23 Tommaso Dati. Il diciassettenne juniores Fabio Del Medico che abita a Pietrasanta, ha conquistato con prestazioni eccezionali, due titoli italiani su pista nelle specialità del Keirin e della velocità. L’atleta tesserato per il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli dotato di classe e talento e seguito in maniera particolare dai tecnici della Nazionale, ha preso parte inoltre con la maglia azzurra al Campionato del Mondo in Colombia, mentre proprio qualche giorno fa a Francoforte in Germania ha conseguito un secondo e un terzo posto in una prova internazionale, concludendo brillantemente la stagione. Oltre a Del Medico che l’anno prossimo punterà molto sulla pista visti i risultati di quest’anno, da ricordare la stagione di Tommaso Dati altro versiliese di Strettoia di Pietrasanta, che lungo i tornanti del Montalbano in provincia di Firenze, si è laureato Campione Toscano a cronometro in montagna, oltre ad altri risultati che fanno ben sperare per il futuro.

In campo organizzativo per il nono anno consecutivo la partenza da Lido di Camaiore della Tirreno-Adriatico grazie al Comune di Camaiore, e l’arrivo dopo tanti chilometri sul lungomare di Viareggio del Giro d’Italia. Due cittadine che ripropongono il loro impegno verso il ciclismo anche per il 2024 con la Tirreno-Adriatico e con la partenza della tappa del Giro d’Italia dalla zona di Torre del Lago nella ricorrenza dei Centenario dalla morte del grande maestro Giacomo Puccini.

A proposito di Viareggio possiamo anche anticipare che la rassegna nazionale delle società giovanissimi nel 2025 è prevista proprio nella Città del celebre Carnevale. Una menzione per la gara nazionale di Corsanico svoltasi con successo anche nel 2023, e per i 50 anni festeggiati di recente dalla società ciclistica Piano di Mommio, sempre impegnata a fondo con l’attività giovanile.