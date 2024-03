"Ormai la gente decide all’ultimo"

Sulle rive della Piccola Atene Pasqua vedrà la riapertura dell’80% degli alberghi. "Richieste ce ne sono – dice il presidente Marco Marcucci – ma non sono certamente molte. La data è ancora alta e il cliente aspetta l’ultimo momento, soprattutto se c’è possibilità di neve. Se non ci sarà, la mia previsione è sicuramente un aumento di prenotazioni, poiché in moltissimi per Pasqua si spostano e scelgono di fare gite di gruppo in pullman. La scelta di apertura è personale di ciascun albergatore, perché chiudere e aprire è costoso ed impegnativo, per cui c’è chi aspetta e chi no. Il tempo è quello che detterà un po’ le decisioni". Il meteo influenzerà anche in questo caso le scelte di viaggiatori e albergatori ma Marcucci appare speranzoso e propositivo: "Io, con L’Aparthotel, ho una realtà più piccola, appartamenti con servizi diversi dal classico albergo. Dunque, rispetto agli altri non faccio testo, però sono contento delle prenotazioni già arrivate. Ovviamente, se la Pasqua fosse cascata più avanti, magari ad aprile, sarebbe stato più semplice organizzare il lavoro".