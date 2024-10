Orientcruiting. Le offerte in campo

Tutto pronto per la giornata di OrientCruiting, in programma domani nell’area medicea. Dalle 9 alle 13.30 si potranno acquisire utilissime informazioni in merito a percorsi di studio universitari, di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro, con una quindicina di stand. A orientare i partecipanti nelle varie direzioni percorribili saranno le Università di Pisa, Firenze, Genova e Parma, la Fondazione Campus di Lucca, la Scuola superiore per mediatori linguistici di Pisa, l’Accademia delle Belle Arti di Carrara ma anche realtà come l’Accademia navale di Livorno e l’Esercito italiano, il Centro per l’impiego, le Agenzie per il lavoro Adecco – Umana – Lavorint e il sindacato Fials. Tre le sedi individuate dall’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni assieme al gruppo di lavoro che si compone dell’ufficio scuola del Comune, dell’Informagiovani, della Fondazione Terre Medicee e dell’impresa sociale Cassiopea: Biblioteca e Fondazione Arkad ospiteranno gli stand delle varie realtà partecipanti dove si potrà trovare materiale informativo sulle facoltà universitarie; alle Scuderie Granducali si alterneranno i diversi soggetti per una illustrazione dettagliata delle rispettive opportunità. Si comincerà alle 9.15 con l’Università di Genova, alle 9.45 quella di Parma, alle 10.15 sarà la volta dell’Ateneo di Pisa e alle 10.45 quello di Firenze. Alle 11.45 salirà “in cattedra” l’Accademia navale di Livorno, mentre alle 11.45 si getterà uno sguardo sul mondo del lavoro con l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Centro per l’impiego della Versilia. Alle 12.15 chiuderà questa ampia panoramica la Fondazione Campus per scienze del turismo e istruzione tecnologica superiore. Gli studenti potranno richiedere la mattina stessa il rilascio dell’attestato di frequenza per la formazione.