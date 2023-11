"Ora Trumpy rispetti gli accordi già presi"

"Personalmente, in qualità di sindaco della mia comunità, attendo con ottimismo che Sea Ambiente SpA, con il suo nuovo AU, prenda atto al più presto delle decisioni riguardo la transazione già prese a suo tempo dalla proprietà (Reti Ambienti SpA). Un sincero augurio di buon lavoro, perciò, al dottor Trumpy: anche Camaiore ha tutto l’interesse che venga svolto, appunto, un buon lavoro, dato che Sea Ambiente SpA è patrimonio anche del Comune di Camaiore (in quanto socio di Reti Ambiente SpA)". Con queste parole il sindaco di Camaiore, Marcello Pieruccim saluta la nomina del nuovo amministratore unico di Sea, Matteo Trumpy, dopo la revoca dell’avvocato Miracolo. Per il resto Pierucci tende a sottolineare "preventivamente e ancora una volta come, a differenza di quanto alcuni possano pensare, io e il Comune che rappresento non siamo minimamente interessati dalla vicenda di per sé: si tratta di fatti che non ci riguardano perché non ci competono, dato che derivano da dinamiche puramente aziendali fra Reti Ambiente SpA e, appunto, Sea Ambiente SpA".

E aggiunge: "ciò che posso dire è soltanto continuare a ricordare – visto che qualcuno, ogni tanto, pare scordarselo – che Sea Ambiente SpA è di completa proprietà di Reti Ambiente SpA. Non comprendo, perciò, la

posizione presa dal Comune di Viareggio, a spada tratta al fianco di Sea Ambiente SpA – come se, a seconda dell’epilogo di questa vicenda, ne potesse trarre un qualche profitto -, ingerendo in questioni che, direttamente, non gli competono".