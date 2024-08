Ora il Carnevale si svela. È "la notte dei bozzetti"

La presidente del Consiglio dei Ministri e la regina delle influencer. Da Giorgia (Meloni) a Chiara (Ferragni). Con il dono della satira, che sia politica o di costume, il Carnevale di Viareggio si fa compendio del tempo che stiamo attraversando. Si fa colomba in tempo di guerra; moderno Prometeo nelle rincorsa di una perfezione che non ha meta. Anziano, nella danza della vita; indiano, senza riserve; e “sorella“. Si fa denuncia e mille altre storie che, attraverso la cartapesta, raccontano chi siamo.

Speriamo di aver stuzzicato così la curiosità dei carnevalari, dando qualche anticipazione sui carri che verranno, raccolta nel telefono senza fili che dagli hangar del Marco Polo è arrivata fino alla via Regia (alla nostra redazione), senza però aver tolto il gusto della sorpresa. Quella sorpresa che questa sera accompagnerà la lunga notte dei bozzetti – dalle 21 e ad ingresso libero – alla Cittadella.

Sul palco di Burlamacco, con la conduzione di Daniele Maffei, sfileranno tutti i costruttori – dai mascheratisti delle isolate, alle maschere di gruppo, risalendo la Seconda Categoria fino ai carri di Prima – per presentare su carta il progetto destinato a trasformarsi in mascherone. Una serata di spettacolo durante la quale gli artisti della cartapesta illustreranno, con coreografie, proiezioni e sketch, i dettagli delle opere allegoriche che vedremo sfilare ai sei corsi mascherati, in programma dall’8 febbraio al 4 marzo.

La lunga giornata comincerà già alle 10.30, quando al Museo del Carnevale verrà proposto un laboratorio creativo per bambini dedicato al mondo di Salù, il cane in cartapesta esposto all’Espace Gilbert, che fu protagonista del carro vincitore del 150° anno del Carnevale di Viareggio. Laboratorio di cartapesta anche dalle 18 alle 21. (Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 342 9207959). Alle 19 è previsto invece il taglio del nastro per “Oblò“, la nuova sala espositiva che arricchisce il Museo del Carnevale alla Cittadella e che raccoglie “CarnevalArt“, la collezione d’arte contemporanea di proprietà della Fondazione Carnevale. Opere di pittura e scultura differenti per linguaggio, stili, ricerca, interpretazione, autori, realizzate dal Novecento a oggi, frutto di donazioni e acquisizioni, destinata a crescere. E domani, oltre al concerto gratuito del Solito Dandy alle 21.30, tornano in Cittadella anche i burattini dell’artista Gionata Francesconi con la fiaba “Le disavventure di Pinocchio”.

mdc