Operazioni al femore. Il Versilia top in Italia

L’ospedale Versilia, secondo il rapporto Agenas, è al top in Italia per le fratture di femore operate entro 48 ore. Tra i dati evidenziati a Roma dall’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che valuta 1363 ospedali italiani, c’è quello dell’ospedale “Versilia”, che nel 2023 ha fatto registrare una delle migliori performance nazionali per la frattura del collo del femore operata entro le 48 ore. Il “Versilia” è infatti citato tra le 14 strutture di eccellenza che, effettuando 100 o più ricoveri l’anno, hanno raggiunto o superato la percentuale del 75% di interventi effettuati entro le 48 ore, nel 2023 e anche nei 3 anni precedenti. "Essere citati come strutture di eccellenza a livello nazionale - evidenzia la direttrice dell’ospedale “Versilia” Lisanna Baroncelli - è sempre una grande soddisfazione. E’ la conferma del buon lavoro portato avanti all’interno dell’unità operativa complessa di Ortopedia e traumatologia, guidata da Michele Palomba e negli anni precedenti da Mario Manca, ma vorrei evidenziare che per questa specifica attività l’organizzazione e la collaborazione tra professionisti sono fondamentali. Entrano in gioco in particolare il blocco operatorio nel suo complesso, il Pronto soccorso e l’intero dipartimento di Emergenza Urgenza". Soddisfatta anche la direttrice generale dell’Asl, Maria Letizia Casani: "Ringrazio tutti i professionisti interessati, nell’ambito di un percorso multidisciplinare che funziona bene e che permette di venire incontro alle esigenze di pazienti con frattura di femore sopra i 65 anni di età, che spesso presentano anche una condizione clinica di pluripatologia. Il Versilia si segnala per ottime performance, oltre che in Ortopedia, anche in ambito cardiocircolatorio e nella Chirurgia generale, a conferma del fatto che si tratta di un ospedale in grado di garantire servizi adeguati, grazie a un’organizzazione ormai consolidata e alla disponibilità e professionalità degli operatori”.

“Le buone performance attribuite all’ospedale Versilia da Agenas - aggiunge il presidente della conferenza dei sindaci della Versilia, Giorgio Del Ghingaro, - sono la conferma del buon funzionamento della struttura. Come sindaci in questi anni abbiamo sollecitato l’azienda sanitaria a investire sull’ospedale, per migliorare i percorsi, rendendoli sempre più adeguati alle esigenze della cittadinanza, e per valorizzare questo territorio".