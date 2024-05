Operatrice spa in hotel. Addetto a Formula Medicine

SPA THERAPIST

Hotel Augustus ***** a Forte dei Marmi cerca specializzata nell’esecuzione di trattamenti viso e corpo, in grado di garantire un’esperienza di lusso per i nostri clienti. Collaborando con la Spa Manager dovrà essere in grado di svolgere trattamenti estetici unghie, viso, corpo e massaggi. Dal 1/06/2024 al 14/09/2024 prorogabile fino alla fine di settembre. 40 ore settimanali. Cv a: [email protected]

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A

Centro Medico Sportivo Formula Medicine a Camaiore cerca per organizzazione trasferte di lavoro dei professionisti esterni in ogni dettaglio durante gli eventi motor sportivi a cui l’azienda collabora. Richiesto diploma superiore o laurea, non è necessaria esperienza, ottima conoscenza lingua inglese, buona conoscenza pacchetto Office, patente B, automunit*. Orario 9-13/15-19 su 5 giorni lavorativi. Da subito per sostituzione maternità. Per candidarsi contattare il numero 0584/969492 o inviare cv a: [email protected]