Opera di Tommasi dimenticata: "Sarà alla Pesa entro l’anno"

Il vitello in bronzo giace in terra, piegato su un fianco e separato dalla fanciulla con cui aveva convissuto per oltre mezzo secolo. Ucciso non dall’uomo, ma da anni di abbandono. Almeno cinque, visto che la scultura "La campagna va al mercato" di Marcello Tommasi era stata rimossa dall’ex mercato coperto di via Oberdan nel 2020 per far spazio al Museo Mitoraj. Da allora la sua nuova "casa" è diventata il deposito comunale vicino al cimitero di via Garibaldi (nella foto), con tanti cittadini indignati di fronte alla vista di una scultura che dal 1968 aveva accolto generazioni di pietrasantini all’ingresso del mercato. "La triste fine di una vera opera d’arte di un artista pietrasantino", ha fatto notare qualcuno sui social, chiedendo che venga posizionata a Tonfano. L’opera, forgiata nella storica fonderia dei Tommasi ancora esistente in via Marconi (alla Pesa), raffigura infatti la Rosetta, compianta veterana del commercio marinello nonché madre del noto fotoreporter tonfanino Lauro Lenzoni. Il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti assicura, però, il progetto di riportarla vicino a casa Tommasi. "Verrà collocata lungo la striscia di verde pubblico che separa i due parcheggi della Pesa – spiega – sul lato ferrovia. Lo studio di fattibilità per il basamento è già pronto, idem gli atti per posizionarla dopo esserci confrontati anche con la famiglia Tommasi. L’ultimo passaggio riguarda le risorse, che dovrebbero arrivare con la variazione di bilancio in agenda al consiglio comunale di martedì. Contiamo di posizionarla entro l’anno".

E sempre per motivi di costi si allungano, invece, i tempi per il raddoppio del parcheggio inferiore della Pesa, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Anche in questo caso lo studio di fattibilità è pronto da tempo, ma per diventare esecutivo serve un nuovo affidamento tecnico. "Dato che faremo un project financing per il futuro parcheggio al posto dello stadio – conclude Giovannetti – con le entrate finanzieremo il raddoppio della Pesa. Il progetto del nuovo stadio, in accordo con la Coop, va riprogrammato daccapo e quindi posso solo dire che vorrei pianificare tutto entro fine mandato, in modo da lasciare il progetto alla prossima amministrazione".

Daniele Masseglia