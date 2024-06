Open day per i corsi della Fondazione Isyl. Le opportunità nel mondo della nautica

Si terrà venerdì 28 giugno alle 10, a Villa Borbone, l’Open Day della Fondazione Isyl, l’unico Istituto Tecnologico Superiore in Italia dedicato a nautica da diporto, Superyacht e logistica che si impegna nella formazione dei giovani, per presentare sei nuovi corsi in partenza e un nuovo progetto Pnrr sui laboratori. Progetti sviluppati grazie alla sinergia con il sistema scolastico e territoriale, e con le imprese nautiche del territorio, che permetteranno ad oltre 150 diplomati di accedere ai nuovi corsi biennali, gratuiti, dopo aver superato un test preliminare. Nello specifico, sono già disponibili sul sito web i nuovi corsi in partenza: Ufficiale di Coperta, Capobarca, Tec Log2 Trasporti e Logistica, Y&B2 Yachting Builder, MYM2 Marina Yachting Manager e i nuovi Steward e Stewardess e B-SYS impiantista nautico.

Tutti i corsi avranno avvio entro il 21 ottobre 2024 e le domande d’adesione dovranno essere inoltrate direttamente alla Fondazione a partire dal 15 giugno, seguendo le indicazioni presenti su www.isyl.it.