Open day al via. Il calendario dei tour a scuola

Tempo di Open Day per le scuole che aprono le porte per far conoscere attività, gli orari, gli spazi e gli insegnanti. "Ricordo – spiega l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – che tutte le primarie mettono a disposizione, a fronte di un numero minimo di richieste, il servizio di pre accoglienza e lo stesso dicasi per il dopo scuola, anch’esso attivabile con un numero minimo di domande". Il primo appuntamento con le scuole dell’infanzia è oggi dalle 16 alle 16.30 alla scuola di Basati (tel. 0584 773173) e si replicherà il 4 dicembre. L’11 dicembre ad aprire le porte sarà la scuola Delatre di Seravezza (tel. 0584 756579) dalle 16 alle 17 e sarà aperto anche il 15 gennaio, nello stesso orario. Guardando alle scuole della piana, 11 dicembre di open day per la Munari di Querceta sud (tel. 0584 769658), dalle 16 alle 17.30, replica il 9 e 13 gennaio. Altra scuola da visitare è la Collodi di Marzocchino (tel 0584 7412370), mercoledì 18 dicembre dalle 16 alle 17, con replica il 15 gennaio. Settimane di aperture anche per le primarie: la Don Milani di Marzocchino (tel. 0584 769081) ospiterà famiglie e bambini lunedì 25 novembre dalle 16.30 alle 18.30, e il 9 dicembre. La Frediani di Seravezza (tel. 0584 756139) dà appuntamento a lunedì 9 dicembre dalle 17 alle 18.30 e il 13 gennaio. Poi toccherà alla Calvino di Ripa (0584 769328) lunedì 16 dicembre dalle 17 alle 18.30 e, ad anno nuovo, il 20 gennaio. Martedì 17 dicembre dalle 14.30 alle 16, si presenterà la Rodari di Frasso (tel. 0584 768287), accogliendo ancora le famiglie il 14 e 28 gennaio. In caso di indisponibilità nei giorni e orari stabiliti, ogni scuola riceve anche su appuntamento. Per chi si appresta a lasciare le scuole primarie, open day anche per la scuola secondaria di primo grado Pea di Marzocchino il 16 dicembre e il 10 gennaio, in orario 17-19.