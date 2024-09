Ombrelli volanti. Smontato l’allestimento

Smontato il tetto di oltre 1000 coloratissimi ombrelli che ha caratterizzato il passaggio in via Mazzini questa estate. Davanti agli occhi di tanti curiosi gli operai hanno infatti provveduto a rimuovere l’intero allestimento della strada.

Adesso, con il coinvolgimento dell’assessorato, dei consiglieri comunali che si erano fatti promotori e della consulta del volontariato, l’iniziativa potrebbe svilupparsi in un’importante finalità benefica: tutto ancora da decidere, compreso il modo di coinvolgere le associazioni del territorio. Non è escluso infatti che venga promosso un evento unico per concretizzare la donazione.

L’iniziativa sociale è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Pietrasanta. Dopo il successo ottenuto nel 2017, la giunta ha deciso di riproporre la medesima installazione rivolgendosi stavolta a una ditta specializzata di Genova (è costato oltre 13mila euro). E nonostante pareri contrastanti di commercianti e esperti d’arte che hanno storto la bocca per quella scelta ripescata dal passato, l’impatto cromatico del cuore di Pietrasanta è stato notevole, viaggiando a colpi di like e di selfie sui social. Con tanti personaggi famosi che non hanno resistito alla tentazione di farsi uno scatto e non hanno mancato di pubblicizzare la città e i suoi ombrelli multicolor sui propri profili instagram da milioni di follower.