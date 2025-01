Omaggio a Mitoraj. Concorso Rotary per i giovani

Si sono aperti i termini di partecipazione al concorso artistico Rotary Club Viareggio Versilia intitolato alla memoria del maestro Igor Mitoraj (foto di una sua opera) patrocinato da Comune e Fondazione Museo Igor Mitoraj. Tema la pace. I partecipanti possono presentare una sola opera di pittura o scultura. Le richieste devono arrivare via email indirizzata a [email protected] entro il 20. Per informazioni e i dettagli consultare il regolamento del bando, e scaricare il modulo di iscrizione, al link https://concorsorotary.it/. La selezione dei vincitori sarà fatta da un comitato scientifico composto da Luca Beatrice (presidente Quadriennale Roma), Frank Boehm (direttore Museo Mitoraj Pietrasanta) e dall’artista Camilla Gurgone. Le selezioni finiscono il 1 marzo. Al vincitore andranno 5mila euro, al secondo 3mila e al terzo classificato mille euro. Ai vincitori sarà dato un documento che attesta la premiazione. I premi saranno assegnati nel vernissage della mostra delle opere vincitrici nella Sala Igor Mitoraj in Comune o in altro spazio alla presenza del sindaco, del presidente della Fondazione Museo Igor Mitoraj e del presidente del Rotary Club Viareggio Versilia. L’evento si svolgerà il 22 marzo, che precede la ricorrenza del compleanno di Mitoraj. Il concorso nasce da un’idea del Rotary Club Viareggio Versilia per valorizzare l’istruzione anche attraverso l’assegnazione di borse di studio a studenti, in questo caso artisti con capacità e sensibilità per migliorare le comunità.