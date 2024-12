Omaggio a Geloni. Iniziativa del Pd

Il Partito Democratico organizza una iniziativa pubblica in memoria di Italo Geloni. Domenica alle 10 verrà deposta una coccarda commemorativa alla lapide posta sulla facciata della casa natale di Italo Geloni, in via D’Azeglio a Seravezza. A seguire, alla sede del Partito democratico in via Campana si terrà la cerimonia in ricordo dell’illustre concittadino con gli interventi di Giovanni Cipollini, Presidente Anpi Versilia sezione Gino Lombardi, di Bruno Possenti, Presidente Anpi Pisa e di Laura Geloni, figlia di Italo, in rappresentanza di Aned Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti di Pisa.