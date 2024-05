Omaggio a Botero e Vari. Serata evento con Sgarbi

Il grande amore per Pietrasanta. Forte e inscindibile, tanto da condividerne generosamente il palcoscenico dell’arte. Le Botteghe di Pietrasanta, col patrocinio del Comune, promuovono una serata-evento omaggio a Fernando Botero e Sophia Vari ad un anno dalla scomparsa. “Mi querida Pietrasanta” sarà infatti l’appuntamento _ venerdì 28 giugno alle 20 al Parco della Lumaca _ per i due artisti che hanno scelto la città come loro buen retiro. Alla serata è attesa la presenza, oltre che dei commercianti del centro che hanno fortemente voluto questo omaggio, dei familiari dei due artisti, di autorità italiane e straniere (per rinsaldare il legame tra l’Italia e la Colombia), collezionisti, galleristi e imprenditori per un cocktail insaporito d’arte. Confermato l’intervento di Vittorio Sgarbi che dal Parco della Lumaca terrà una sorta di lectio magistralis sulla creatività di Botero e Vari. Il clima sarà di festa e di forte educazione artistica: su alcuni degli edifici simbolo saranno proiettate con la tecnica del videomapping alcune opere, in un effetto scenografico suggestivo; guide esperte saranno poi pronte ad accogliere per l’intera giornata tutti coloro che vorranno visitare gli affreschi nella Cappella della Misericordia. "Vogliamo celebrare un sentimento tra la città e questi due grandi _ evidenzia Gianluca Borgonovi, presidente de Le Botteghe _ un rapporto che, nato da una necessità professionale, è diventato più profondo"