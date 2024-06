“Olimpiadi del cuore“. Tra cibo, sport e musica

FORTE DEI MARMI

Dopo la partenza col “botto“ di ieri sera, l’ottava edizione delle “Olimpiadi del cuore“ entra nel vivo con una seconda giornata tutta da vivere e ricca di personaggi noti al pubblico televisivo e non solo. L’evento promosso da Paolo Brosio oggi prenderà il via alle 14 con la “Racchetta del

cuore“ al Tennis Italia di Sergio e Matteo Marrai, dove si terranno le sfide-esibizione di tennis e padel oltre a un Village sponsor per l’accoglienza e la comunicazione e un punto di ristoro. In campo personaggi del mondo dello spettacolo, dell’industria e dello sport. Alle 18 un maxi-schermo consentirà di vedere la partita Italia-svizzera degli Europei. La serata avrà invece come location d’eccezione il bagno “Assunta“ di Forte dei Marmi della famiglia Maestrelli di Firenze e della famiglia Cagnani di Parma. Lo stabilimento ospiterà una “Cena del cuore“ con i sapori della Versilia, dell’Alta Versilia, delle Alpi Apuane e della Garfagnana, alla presenza di alcuni dei principali ristoratori e attività artigianali enogastronomiche del nostro territorio.

La famiglia proprietaria dell’hotel “Raffaello“ di Levigliani cucinerà insieme agli chef del bagno “Assunta“ i piatti di un ricco menù all’insegna delle specialità della zona. Non mancherà Maurizio Carnicelli, della nota macelleria quercetana, con la grigliata sul mare e le specialità gastronomiche toscane piemontesi (tutto gratuito), e in collaborazione “Adò“ di Montignoso per la norcineria e la carne di suino allevato allo stato brado sulle Apuane. La società ligure i “Fratelli Orsero“ e la Famiglia Maestrelli di Firenze forniranno frutta e verdura dal Centro America e dall’Europa accanto alla gelateria artigianale di Vittoria Apuana “Lumie“ di Sebastiano Gariti. La focacceria di “Orlando“ della località fortemarmina Caranna fornirà gratuitamente crostate di frutti di bosco e di crema pasticcera. Poi la pasticceria di Riccardo Patalani a Viareggio che fornirà più di 200 bomboloni con la crema non fritti bensì cotti al forno. La pasticceria “Galliano“ di Viareggio donerà più di 250 budini di riso alla crema e alla cioccolata. La torta finale per due delle tre serate sarà realizzata dalla pasticceria “Aldo“ di Forte dei Marmi e da Marina di Massa arriverannoi la cecina e la pizza al taglio de “La Casina“ di Edoardo Landucci. Stasera, infine, a livello musicale si esibiranno tre nomi importanti della musica italiana quali Mietta, Kimono, che ha vinto “X Factor“, e Marco Carta, trionfatore ad “Amici“ e al Festival di Sanremo nel 2009.