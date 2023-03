Odissea di una disabile "Per due giorni lasciata in attesa su un letto senza antidecubito"

Per ore in attesa del ricovero in reparto sdraiata su un lettino privo di materasso antidecupito. Protagonista una donna di 74 anni paraplegica. A denunciare l’episodio è Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione urgente in Regione. "Vogliamo denunciare l’odissea di una paziente paraplegica all’ospedale Versilia. La signora di 74 anni, con profonde piaghe da decubito – dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, componente della commissione Sanità, e il consigliere comunale di Camaiore Claudia Bonuccelli – è stata costretta ad attendere ore in pronto soccorso in occasione di esami e visite a cui ciclicamente deve sottoporsi".

L’interrogazione è stata rivolta all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. "La paziente, diventata disabile per emorragia midollare con successiva embolia polmonare, tra pronto soccorso e reparto – fanno notare gli esponenti di FdI – ha atteso oltre 48 ore prima di essere assistita e in reparto non c’era neppure il materasso antidecubito, situazione che ha peggiorato ulteriormente le condizioni della signora. Nei due ricoveri, a cui la signora si è sottoposta, i familiari non stati fatti accedere al pronto soccorso - sottolineano Fantozzi, Petrucci, Bonuccelli, che hanno raccolto le segnalazioni della famiglia della donna 74enne – Sarebbe previsto un percorso preferenziale per disabili legato però allo spid, all’identità digitale: ma chi non ha dimestichezza con la tecnologia e non ha figli, parenti o caregiver che possano aiutarlo rimane in balia dei tempi di assistenza del pronto soccorso?".