Occupazione "lampo" all’Artiglio: cancelli serrati con catene e bidoni. Edificio sgomberato

Viareggio, 13 dicembre 2023 – Cancelli chiusi, ieri mattina, all’Artiglio. Bloccati dai bidoni dell’immondizia accatastati e serrati con catene di ferro e lucchetti. La spiegazione di quell’architettura “Sessantottina“ viene affidata ad un paio di cartelloni (più cartellini, per la verità): "Noi studenti – si legge – occupiamo". E anche le ragioni della protesta lampo andata in scena all’istituto nautico si potevano intravedere in un foglio spiegazzato che penzolava all’ingresso, rapidamente rimosso. È comunque parso di intuire che gli studenti lamentino problemi di edilizia scolastica e una carenza di attività extra didattiche . Come ad esempio quella settimana di co-gestione partecipava, durante la quale erano proprio gli alunni insieme agli insegnanti a definire la programmazione delle lezioni, che quest’anno non avrebbe trovato spazio nel programma.

Per tentare di occupare la scuola – nata a metà degli anni Sessanta proprio su impulso della comunità studentesca viareggina che reclamava un istituto in città (il più vicino era a Livorno) in cui coltivare le aspirazioni di una carriera da capitano o macchinista navale – qualcuno dev’essersi introdotto nell’edificio all’alba. Per poi “sigillare“ le entrate alla “bell e meglio“ . E mentre in attesa della prima campanella, di fronte ai cancelli chiusi, si ammassavano gli studenti, pronti ad entrare come ogni giorno con la zaino sulle spalle, un gruppetto di ragazzi si è arrampicato fino alla terrazza, al terzo piano, e con il volto travisato ha rivendicato la protesta.

L’occupazione però è durata poco, il tempo di qualche storia su Instagram. Nel giro di una mezz’oretta gli agenti del Commissariato di Viareggio – intervenuti su sollecitazione della dirigenza scolastica – hanno sgomberato l’edificio, e nel frattempo la didattica è stata sospesa. Così anche gli studenti che erano rimasti fuori dai cancelli sono tornati a casa, e nei corridoio della scuola è rimasto solo il corpo docente e il personale Ata.

Nessuno parla. Nemmeno la dirigente scolastica dell’Iss “Galilei-Artiglio“ Vanda Zurrida – che a settembre è subentrata alla collega Nadia Lombardi – ha accettato di incontrate i giornalisti. Ed è un peccato, perché sarebbe stata l’occasione per fare un quadro sui punti di forza della scuola, che coltiva la radici di Viareggio, e anche su eventuali criticità.

Mdc