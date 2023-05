Obiettivo qualità e decoro A fianco delle imprese "Voglio puntare al bis"

2. Pietrasanta è conosciuta come la Piccola Atene, ma negli ultimi anni sembra aver perso un po’ di smalto. Per molti è colpa del centro diventato più un “mangificio” attrai turisti che quel piccolo centro artigianale e richiamo della cultura di qualità. Sono solo malelingue?

"Sì, perché Pietrasanta è sempre più bella e internazionale. Lo dimostrano la mostra realizzata con gli Uffizi e quella fatta a Bruxelles al Parlamento europeo. E poi l’attenzione della Fondazione Coelerici, che ha finanziato il restauro della sala dell’Annunziata, la realizzazione del Museo Mitoraj e la donazione della fontana ’Afrodite’ da parte dell’artista Girolamo Ciulla".

3. Eppure, se ascoltiamo i residenti, le frazioni sono state abbandonate: strade groviera, linee elettriche intermittenti, servizi ridotti all’essenziale. Esagerazioni?

"Sì: proprio in questi giorni stiamo asfaltando via Romana, a Strettoia. Senza contare i chilometri rifatti su tutto il territorio, le rotonde in arrivo o già costruite sull’Aurelia, e il project financing per l’illuminazione pubblica che porterà impianti più moderni, efficienti ed efficaci".

4. Come intende ricucire il rapporto tra il centro e le frazioni?

"Abbiamo il progetto di una ciclopista di 47 chilometri che partirà da Strettoia e arriverà a Motrone dopo aver attraversato tutto l’entroterra, incluso il Lago di Porta. Con un sistema di percorsi naturalistici collegheremo il centro, le frazioni e il mare. Fino alla piantumazione di via Unità d’Italia su entrambi i lati".

5. Qual è la sua idea di mobilità?

"Oltre ai percorsi verdi faremo anche la nuova ciclopista sul lungomare. Non progetti finti, ma cose essenziali e vere".

6. Fisco, edilizia popolare, turismo: quali sono le sue ricette?

"Nel 2023 abbiamo calato le tasse per 300mila euro. Per l’edilizia convenzionata e sociale, nel piano operativo ci sono aree che vanno in questa direzione, tipo via Bugneta. Sul turismo bisogna puntare sulla qualità della vita e sul decoro. A novembre ci sarà la prima edizione dei ’Libri in piazza’ con i gialli della Mondadori".

7. Welfare?

"Continueremo ad investire. Se riusciremo a fare di Pietrasanta una realtà in cui tutti pagano le tasse questo ci consentirà di avere più risorse da investire nel sociale".

8. Che rapporto avrà con il mondo economico?

"Siamo i difensori delle categorie che creano ricchezza, occupazione e sviluppo. Le amministrazioni comunale devono crederci e investire per creare le condizioni affinché gli imprenditori facciano altrettanto".

9. Quindi perché i cittadini dovrebbero votarla?

"Abbiamo dimostrato di essere ottimi amministratori, lavorando a 360° per i bisogni del territorio e delle persone, puntando sulla sicurezza personale e stradale, migliorando cultura e turismo, impegnandoci a stare tra la gente e ascoltare i cittadini. Siamo una garanzia".