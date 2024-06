Nuovo tentativo di furto. Scatta l’allarme dell’auto e il ladro scappa via

Paura e timore sono sempre più i sentimenti che alimentano la città, e il suo centro, negli ultimi tempi. Da tentativi di truffe a scippi e rapine. Nelle case, come nelle auto. Dopo "i topi di auto" dei giorni scorsi, anche ieri sera, nel silenzio della notte, via Macchiavelli si è riempita di rumore, per l’ennesimo, questa volta solo tentato, furto d’auto. Lo sfortunato rapinatore, infatti, dopo aver provato a forzare l’auto, innescando l’allarme di sicurezza, è scappato, senza forzare l’auto, a mani vuote.