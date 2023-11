Nuovo polo Don Lazzeri-Stagi. Cantiere entro fine novembre

L’anno scolastico 2026-2027 segnerà una data importante per il mondo dell’istruzione della città. Salvo ritardi clamorosi e imprevisti, saranno inaugurati due poli scolastici, ossia quello di Tonfano e quello del Don Lazzeri-Stagi. Nel primo caso il cantiere è ufficialmente partito lunedì scorso, nel secondo invece l’avvio, obbligatorio in quanto dettato dai tempi del Pnrr, è quello del 30 novembre con l’attuale sede del liceo artistico Stagi pronta a trasformarsi in un polo moderno delle scuole superiori. La tabella di marcia è ben definita. "Le fasi – spiega Nicola Conti, vice presidente della Provincia con delega alle scuole della Versilia – saranno tre: il trasferimento delle opere d’arte, la realizzazione della cabina Enel per separare l’ala da demolire, cioè quella grande centrale con i laboratori sul lato Massa, da quella lato mare in cui andrà avanti la didattica, e l’installazione di laboratori provvisori per garantire in sicurezza la didatttica. Una di queste tre fasi, entro fine mese, dovrà prendere il via".

In attesa del maxi cantiere, che costerà oltre 19 milioni di euro, l’istituto non ha perso tempo e sempre in sede di finanziamenti Pnrr ha proceduto con l’acquisto di nuovi strumenti tecnologici all’avanguardia. Saranno impiegati nell’ambito di due linee. "La prima, Scuola 4.0, prevede due interventi – dice il dirigente scolastico Germano Cipolletta (nella foto) – ossia Classroom, che consiste nel creare dei corner telematici ad alto contenuto tecnologocico da mettere nelle classi, e Labs destinata ai laboratori con strumenti quali le stampanti per realizzare ceramiche da modelli in 3D oppure un forno digitalizzato sempre per le ceramiche. La seconda linea, Divari, prevede invece che entro il 31 dicembre 2024 siano attivati percorsi formativi contro la dispersione scolastica".

Fissate, infine, le date degli Open day, incontri in presenza promossi in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025. Per il Don Lazzeri il 2 e 9 dicembre dalle 15 alle 17 e il 13 gennaio dalle 17 alle 19, per lo Stagi il 2 dicembre dalle 17 alle 19, il 16 dicembre dalle 10 alle 12 e il 13 gennaio dalle 15 alle 17.

Daniele Masseglia