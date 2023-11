Nuovo ordine in piazza Carducci. Ricollocate le colonnine abbattute: "Stop alla sosta nell’area pedonale"

E’ stata nuovamente riordinata la piazza Carducci visto che l’abbattimento di alcune colonnine in marmo aveva ricreato una situazione di difficile gestione dei parcheggi. Con automobilisti che avevano ripreso a azzardare soste selvagge nella parte resa completamente pedonale. Grazie all’intervento dell’ufficio tecnico e degli operai comunale sono state infatti reinstallate e fissate tutte le colonnine che in questi mesi erano state piegate dagli urti di qualche mezzo, così da rendere impossibile l’ingresso di veicoli nella parte di piazza interdetta. "E’ stato necessario questo nuovo intervento – sottolinea il vice sindaco Adamo Bernardi – dato che si era creata una situazione di mala-gestione degli spazi sosta. Ricordo infatti che all’inizio del mandato amministrativo abbiamo trovato una piazza dove vigeva la completa anarchia e siamo riusciti a trovare un equilibrio anche con gli operatori del mercato. Per garantire ordine abbiamo chiuso una parte di piazza Carducci, lasciando un’area parcheggio a disco orario su via Roma in modo che le attività potessero avere un ricambio di clientela con sosta breve. La stessa cosa abbiamo fatto sul lato della farmacia comunale dove è stato ricavato un altro park a disco orario. Una soluzione che ha soddisfatto residenti, commercianti e gli stessi

ambulanti che si sono impegnati a aprire e chiudere le catene di delimitazione in occasione del mercato del lunedì. In questi ultimi tempi alcune auto hanno però abbattuto le colonnine ricreando un uso troppo promiscuo della piazza, tanto da rendere necessario un intervento per ripristinare l’ordine".

Francesca Navari