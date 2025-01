Nuovo look al mercato dei fiori. Pronto il progetto di riqualificazione. Presto sarà indetto il bando di gara

Lavori in corso al mercato dei fiori: 100mila euro di investimento da parte del Comune che sono propedeutici al nuovo progetto che andrà presto in gara e che vedrà l’area nel quartiere del Marco Polo – una volta che saranno affidati i lavori – completamente ristrutturata. "Il comparto florovivaistico di Viareggio rappresenta un’eccellenza non solo per la nostra città, ma per l’intero territorio della Versilia – commenta l’assessore con delega alle attività produttive Alessandro Meciani -. I lavori realizzati nell’ultimo anno testimoniano l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel sostenere un settore che è parte integrante della nostra identità e della nostra economia".

Gli interventi consistono nel rifacimento di un’ampia porzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso: nella fase di esecuzione della scarifica dovrà essere posta attenzione sui pozzetti e caditoie esistenti, ed in caso di necessità dovranno essere effettuati interventi puntuali di ripristino. Tutte le operazioni da compiere sono eseguite predisponendo, per tutta la durata degli interventi, tutti gli occorrenti adempimenti necessari ad assicurare l’incolumità a persone e al contempo il proseguimento delle attività. L’asfaltatura del piazzale arriva alla conclusione di un anno di interventi all’interno dell’area mercatale: nel corso degli ultimi mesi infatti sono stati potati i platani, sistemate le tubature dell’acqua, predisposta una nuova pensilina con telo ombreggiante e installati i dissuasori per i volatili. Il tutto, come detto, in attesa che parta il mega piano di riqualificazione del mercato dei fiori.

"Continueremo a investire come abbiamo sempre fatto per migliorare le infrastrutture, valorizzare gli spazi e garantire un ambiente moderno e funzionale per i produttori e i commercianti. Questo mercato dei fiori non è solo un luogo di scambio, ma un punto di incontro tra tradizione e innovazione, capace di promuovere la bellezza e la qualità del nostro florovivaismo. Il nostro obiettivo – conclude ancora l’assessore Alessandro Meciani - rimane quello di rafforzare la competitività del settore, attirare nuovi operatori e confermare Viareggio come punto di riferimento per il mercato dei fiori a livello nazionale e internazionale".

Redviar