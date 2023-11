Nuovo logo al commissariato. L’opera di Paolo Lazzerini è il simbolo della Polizia

Inaugurato il nuovo logo del commissariato di polizia di Forte dei Marmi, realizzato dall’artista versiliese Paolo Lazzerini. Il debutto è avvenuto ieri mattina nella sede del commissariato, alla presenza del questore di Lucca Dario Sallustio, del dirigente Mario Russo e dei sindaci dei comuni della Versilia, Bruno Murzi per Forte dei Marmi, Alberto Giovannetti per Pietrasanta, il vice sindaco Adamo Bernardi per Seravezza e Maurizio Verona per Stazzema: è stato così svelato il nuovo logo rappresentativo della polizia di Stato realizzato dall’artista Paolo Lazzerini, che nella sua bellissima opera rappresenta tutta l’anima dei quattro Comuni in cui è cresciuto e vissuto, fondendone le caratteristiche in una sintesi che sarà da adesso simbolo d’eccellenza della polizia rinnovandone l’immagine. Lo stesso Lazzerini ha spiegato le motivazioni della scelta figurativa anche se il logo è di forte impatto e di immediata lettura, con un omaggio ai diversi territori mediante l’esaltazione delle proprie peculiarità. La realizzazione infatti spazia dalle spiagge di Forte dei Marmi, passando per il Duomo di Pietrasanta, dai due torrenti Serra e Vezza che unendosi formano il fiume Versilia, per finire alle bellissime montagne dell’Altissimo, Pania della croce e il caratteristico monte Forato che coronano Stazzema.

Paolo Lazzerini, originario di Pietrasanta, predilige infatti portare nelle sue opere il proprio territorio, evidenziandone bellezza e storicità, con forme e colori dai quali si percepisce un amore e un rispetto profondo per i luoghi in cui è cresciuto e formato come artista.

