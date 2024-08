Nuovo intervento sulla rete idrica. Via ai lavori lungo la Pedemontana

Lunedì parte un altro importante cantiere di Gaia, società che gestisce la rete idrica, per l’approvvigionamento di tutta la Versilia: il potenziamento della condotta Pedemontana, già effettuato nel territorio di Massarosa e che si conclude con il tratto camaiorese. L’opera consisterà nella posa di nuova tubazione lunga la rete acquedottistica Pedemontana, andando a collegare la sorgente di Villa Spinola, che si trova sul territorio di Massarosa, con il serbatoio di Monte Moneta.

L’intervento risulta cruciale perché ridurrà il prelievo dal campo-pozzi di Frati, che, ad oggi, garantiva l’acqua a gran parte del comprensorio versiliese. "I pozzi presenti a Frati sono sottoposti a grande pressione: una rottura potrebbe lasciare tutta la Versilia senza acqua – spiega l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche nell’illustrare l’importanza del cantiere ormai imminente –; con questi lavori, da tempo concordati con Gaia, andiamo a ridurre il pompaggio dai pozzi camaioresi, abbattendo, e di molto, il rischio di rimanere senz’acqua in caso di guasti. Un intervento perciò fondamentale a cui siamo felici di dare il via".

Il cantiere interesserà un tratto di circa 800 metri di via delle Capanne, che verrà chiusa al transito non nella totalità, ma solo nei singoli tratti via via interessati dai lavori. La conclusione dell’intervento è stimata per fine settembre.

