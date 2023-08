Nuovo blitz della polizia Sgomberato l’ex Telecom occupato da disperati

Vivevano accampati all’interno dell’ex Telecom, l’edificio in stato di abbandono da anni diventato nel tempo ricettacolo di disperati e criminali e più volte sgomberato dalle forze di polizia. Agenti del commissariato di Viareggio sono dovuti nuovamente intervenire proprio qui, all’Ex Telecom di Via Aurelia Nord, sorprendendovi all’interno 7 cittadini maghrebini, tutti con precedenti, che avevano adibito alcune stanze a dimora.

Gli extracomunitari, tutti privi di documenti, sono stati accompagnati presso il Commissariato ove sono stati identificati dalla Polizia Scientifica grazie alle impronte digitali; in base agli accertamenti compiuti è emerso che R.E. marocchino di 25 anni, era già stato espulso dal territorio nazionale all’inizio dell’anno e, dopo aver fatto rientro, si era reso responsabile di una rapina al supermercato Esselunga di Lido di Camaiore lo scorso luglio; l’uomo è stato accompagnato al Centro Permanenza Rimpatri di Ponte Galeria a Roma da cui sarà di nuovo imbarcato su un aereo per il Marocco. Un altro cittadino marocchino, A.J. anche lui di 25 anni, è stato invece munito di un provvedimento di espulsione al quale dovrà ottemperare in autonomia entro 7 giorni. Altri due extracomunitari di origine marocchina, un 23enne d un 26enne, sono stati invece denunciati all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza alla Legge sul soggiorno degli stranieri in Italia.

Rimane in tal senso alta l’attenzione della Polizia di Stato circa il fenomeno dell’occupazione di fabbricati in disuso, spesso fatiscenti, da parte di extracomunitari clandestini dediti per lo più allo spaccio di stupefacenti e alla commissione di reati in genere.

Lo sgombero dell’Ex Telecom rientra nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio messe in piedi dal commissariato di polizia di Viareggio per prevenire i reati. Detti provvedimenti, finalizzati altresì a frenare l’incidenza dei reati contro il patrimonio nei confronti dei numerosi turisti che frequentano in questo periodo le note località di villeggiatura, hanno riguardato infatti soprattutto soggetti che annoverano precedenti per reati specifici e che venivano rintracciato in zone più intensamente frequentate da turisti come bagni, passeggiate al mare o all’interno di parcheggi in atteggiamenti sospetti. L’ultimo provvedimento in ordine di tempo è stato adottato a carico di un residente della provincia di Pisa dedito a furti in esercizi commerciali.

