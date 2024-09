Novità per le attività di vicinato . Ok consumare sul posto tutto l’anno

Il consiglio comunale di Pietrasanta ha approvato (14 voti favorevoli e un astenuto) la modifica al regolamento Suap nella parte in cui, all’articolo 3, comma III, disciplina il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. "Finora gli esercizi di vicinato potevano fare richiesta di occupazione temporanea di aree pubbliche solo per sei mesi – ha spiegato all’assemblea cittadina il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani – da aprile a settembre. E questo creava una disparità fra le piccole attività artigianali di gastronomia e quelle di somministrazione, con servizio al tavolo, andando a colpire una parte del tessuto commerciale cittadino, gli esercenti di vicinato appunto, che è la più esposta alle crisi del mercato e che vogliamo assolutamente tutelare e sostenere". La modifica approvata dal consiglio, infatti, estende da sei mesi all’intero anno, anche per questi esercizi, l’opportunità di richiedere il suolo pubblico temporaneo: "Un aggiornamento che segue l’evoluzione normativa della materia – ha aggiunto Antonio Tognini, presidente della commissione consiliare regolamenti che ha promosso l’iter di revisione – ma va ben oltre la modifica delle poche righe in cui, materialmente, si manifesta. Offriamo, infatti, anche ai piccoli esercizi come gelaterie e pizzerie a taglio la possibilità di far consumare sul posto ai clienti per tutto l’anno, una comodità in più per alimentare, nel vero senso della parola, la loro attività".

Il consiglio comunale ha poi approvato a maggioranza il bilancio consolidato 2023 (con 10 voti a favore e 5 astensioni), il Documento unico di programmazione 2025-2027 (10 favorevoli e 4 contrari), le variazioni al Dup e al bilancio di previsione 2024-2026 (11 voti a favore e 4 contrari) e il bilancio di previsione 2025 e il pluriennale 2025-27 dell’Azienda speciale farmaceutica (11 favorevoli e 4 astenuti).