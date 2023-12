Notte di S. Silvestro. Musica e comicità. Così le piazze tornano ad animarsi

VERSILIA

Con alle spalle gli infiniti pranzi delle feste natalizie e di Santo Stefano, sta per arrivare, inesorabile, l’ultimo giorno dell’anno. Nel countdown verso la notte di Capodanno, c’è chi, destreggiandosi nella scelta del vestito giusto, le decorazioni giuste e il menù giusto, cerca di rendere la fine e l’inizio un momento straordinario e indimenticabile. Chi, smanioso e impaziente, stila liste di speranze e buoni propositi da applicare allo scoccare della mezzanotte. E chi, esitante, sta ancora passando al vaglio le opzioni per trascorrere al meglio San Silvestro, tra cene e feste in piazza. Piazze che saranno animate, da Viareggio a Forte dei Marmi, da musica, spettacoli e divertimento.

“San Silvestro vista mare” è l’evento che, dopo quattro anni di assenza, tornerà a scaldare per la notte più lunga dell’anno la piazza Mazzini di Viareggio. L’appuntamento, condotto dalla voce del Carnevale Daniele Maffei, partirà dalle 22 con musica dal vivo, dj set e atti di comicità che segneranno il saluto al 2023. Ad aprire la serata saranno i MamaLover Party Band: tre musicisti, due cantanti e due ballerine che con uno show fatto di cambi d’abito, video e visual sincronizzati, ripercorreranno la storia della musica dance dalla Disco anni ’70 al reggaeton. Musica che sarà alternata alla vena comica dei due ospiti, direttamente da Zelig, Paolo Migone e Matteo Cesca. E a seguire, il tradizionale conto alla rovescia e il djset, per ballare dalle 24 alle 2 del mattino, di Alessandro Lippi e Lorenzo Lippi, presenze fisse di Radio M2o agli eventi viareggini e nei programmi radiofonici di Albertino.

Superata la fossa dell’abate, il Comune di Camaiore e i Pluriservizi di Camaiore hanno organizzato al Pontile di Lido di Camaiore una festa per salutare insieme l’anno, con l’intento di coinvolgere cittadini, ospiti e bambini. Sin dal pomeriggio, a partire dalle 15 fino alle 18, l’area si riempirà di medici clown, che con musica, giochi e animazione intratterranno i più piccoli. Che non solo avranno la possibilità di giocare e divertirsi, ma anche di essere protagonisti di un’iniziativa indetta dall’Assessorato all’Ambiente del Comune che, con la rappresentanza di Sara Pescaglini, dedicherà, con l’ausilio di Ersu, un momento d’attenzione all’ambiente con una raccolta di plastica sulla spiaggia e una successiva premiazione dei bambini partecipanti con i regali del negozio Piccoli Passi e Giocheria. Dalle 18, a fare da colonna sonora alla passeggiata dove molti locali hanno sposato l’iniziativa e rimarranno aperti organizzando aperitivi e cene conviviali, sarà Radio Bruno con i suoi dj dal palco affacciato sul mare. E a seguire, alle 22, la band Be Kind Rewind, con uno sguardo nostalgico alla musica degli anni ’80, scalderà gli animi dei presenti suonando dal vivo il suo repertorio. Così, fino alla mezzanotte, con gli auguri per l’arrivo del 2024 alla presenza dell’assessore al turismo Andrea Favilla e altri componenti dell’amministrazione comunale, e ad altrettanti intrattenimenti, musiche e balletti durante la notte.

Spostandosi ancora più a nord sulla costa, Forte dei Marmi ha in serbo, per’arrivo del nuovo anno, una tre giorni di musica e incursioni comiche e attoriali. Il programma inizierà già dal sabato 30 dicembre alle 17, con il concerto Gospel della “The Joyful Gospel Ensamble” in Piazza Garibaldi, che vedrà oltre 50 elementi esibirsi nei classici più famosi del repertorio spiritual e gospel, oltre che a grandi successi internazionali. E vedrà salire sul palco del 31 dicembre, con la conduzione di Caterina Ferri, la DB days band con pezzi dance anni ’70 e ’80 e pop rock made in Italy, e il Dj set di Emanuele Matteucci, che segnerà lo scoccare della mezzanotte e la prima notte del 2024.

Gaia Parrini