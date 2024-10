’Nina’ trasloca. Si riparte il 12 con Genovesi

La libreria Nina ha lasciato lo spazio che da dieci anni condivide con il Centrale, in via Mazzini 54. "Un’ idea un po’ azzardata, quella che abbiamo avuto nel 2014 – spiegano i titolari – perché una libreria che vendesse libri nuovi combinata a un negozio di antiquariato non c’era da nessuna parte. E invece è andata talmente bene che adesso non ci basta lo spazio. Entrambi vogliamo crescere ancora. E quindi in via Mazzini resta Nicoletta, e noi sbarchiamo in via Barsanti 7, vicinissimo alla piazza. È un’altra bella sfida riuscire a costruire una nuova casa che sia bella e accogliente quanto le due precedenti, e se possibile di più. Ci sarà finalmente uno spazio bambini grande, dove fare cose a cominciare da Io leggo perché (che torna domenica 9 novembre) e una sala per la saggistica e l’arte che diventerà anche uno spazio per gli incontri. E poi un bello spazio all’aperto in una corte interna".

Ripartenza dunque il 12 ottobre alle 17 con lo scrittore Fabio Genovesi che interverrà proprio su "Lo sbarco di Nina", storie ricordi e vergogne dei primi 16 anni di Nina. L’inaugurazione vera e propria sarà sabato 26 dalle 16. "Anche se abbiamo pensato di fare un’inaugurazione diffusa su cinue fine settimana, che ci consenta di esplorare tutte le possibilità del posto nuovo, tutte le direzioni in cui vogliamo muoverci, e di festeggiare con più amici possibile". Già pronto il fitto programma di incontri che vedrà, tra i primi appuntamenti, venerdì 18 ottobre alle 17

letture per bambini e bambine di 5-9 anni con Manu Malisano e

sabato 19 ottobre alle 11:30 incontro/confronto con insegnanti dell’infanzia e primaria sui libri tra i banchi, le buone pratiche.