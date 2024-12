Nido di vespe velutine in Pineta: "Fatta la segnalazione, ma è sempre lì"

Un grosso nido di vespe velutine è ben visibile per chi ama passeggiare in pineta: l’alveare svetta su un albero alto circa una ventina di metri spoglio delle foglie. Siamo in Pineta di Ponente, in via Fratti, in pieno centro cittadino, e l’albero sul quale le vespe hanno formato il nido è davanti alla casa della salute all’ex Tabarracci, un luogo dove per necessità vanno molti cittadini.

A segnalare la presenza del grosso nido, una presenza che crea un po’ di timore nei frequentatori della pineta, è stato un lettore della Nazione che ha chiamato in redazione. "Giovedì stavo passeggiando con Merlino, il mio cane, quando ho notato questo grosso alveare e facendo vedere le foto mi è stato riferito che si tratta di un nido di vespe velutine – spiega –; così ho dato l’allarme perché fosse rimosso e bonificato l’albero. Ma ancora oggi e siamo a sabato (la segnalazione è arrivata ieri; ndr) il nido è ancora lì, ben visibile ed è stato fotografato più volte. Mi domando come mai non è stato fatto l’intervento ", racconta Alfredo che vedendo che nessuno ha fatto l’intervento si è comportato alla vecchia maniera di quando non esistevano i social: una telefonata al giornale.

L’alveare come si vede nella foto di Aldo Umicini è di grosse dimensioni e il timore dei cittadini che passeggiano in pineta e che le vespe possano sciamare, abbandonare l’alveare e magari pungere i passanti. Le punture di vespa velutina possono essere più pericolose nel caso di punture ripetute o quando le persone sono allergiche al veleno. Ma in ogni caso è meglio che l’alveare venga tolto.

m.n.