New York a Natale. Fascino unico

Se c’è una città che incarna l’idea del Natale e che si veste a festa senza risparmiarsi, quella è senza dubbio New York City. Sogno di molti, icona scintillante di festività piene di addobbi e lucine, New York in questo periodo dell’anno si riempie di alberi di Natale e negozi addobbati con sfarzo regalando al visitatore un’atmosfera indimenticabile. Il Natale a New York inizia il mercoledì della settimana successiva al Giorno del Ringraziamento con l’accensione dell’enorme albero del Rockefeller Center, una tradizione che risale agli operai che negli anni ‘30 costruirono il grattacielo. Oggi è una vera e propria cerimonia di due ore in cui artisti famosi ballano e cantano per la folla infreddolita riunita in Rockefeller Plaza. Il gigantesco albero rimane illuminato dal tramonto a mezzanotte fino ai primi di gennaio e il 25 dicembre viene illuminato tutto il giorno.

Rockefeller Plaza è conosciuta anche per un’altra tradizione natalizia molto amata: quella del pattinaggio sul ghiaccio. Non si tratta dell’unica location dedicata a questa attività, ma sono molto suggestive anche le piste di Central Park e di Bryant Park circondata dai grattacieli di Manhattan. A Bryant Park inoltre si trova anche un iconico mercatino di Natale che spazia dai souvenir alle specialità gastronomiche: da non perdere! Se siete appassionati del genere le opzioni non mancano in tutta la città. L’atmosfera natalizia pervade ogni strada di New York e da decenni i grandi magazzini si illuminano a festa regalando spettacoli di luci e musica che meritano una sosta, per non parlare delle vetrine, sempre più fantasiose per stupirci con allestimenti creativi. Se amate le case illuminate e decorare a festa non potete perdervi il quartiere di Dyker Heights, che negli anni è diventato una meta natalizia imperdibile di New York. Qui, infatti, gli abitanti di questo quartiere di Brooklyn sembrano fare a gara a chi crea l’ambientazione natalizia più bella. Ci sono migliaia di luci, ghirlande, palline, gonfiabili e allestimenti di ogni tipo. Infine, una vera e propria istituzione del Natale a New York è il leggendario Radio City Christmas Spectacular, uno spettacolo natalizio che ha debuttato nel 1933 e che cambia ogni anno, caratterizzato da musica, danza e umorismo.