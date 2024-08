Neonata chiusa in auto sotto il sole, paura a Forte dei Marmi. La piccola salvata dai carabinieri

Forte dei Marmi (Lucca), 2 agosto 2024 – Sono stati dei momenti di vero e proprio panico quelli vissuti nella giornata di ieri, 1 agosto, da una zia a Forte dei Marmi, memore dei recenti fatti di cronaca. La donna ha inavvertitamente dimenticato le chiavi all’interno della propria auto, facendo scattare la chiusura automatica. In quel momento, sotto il sole cocente di questo inizio agosto, all’interno della vettura c’era la nipote di pochi mesi.

Decisivo l’intervento di una pattuglia della stazione Carabinieri di Forte dei Marmi, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio. E’ stata lei, con le sue urla, ad attirare l’attenzione dei militari: la zia era appena scesa dalla macchina senza togliere le chiavi, ma una volta scattata l’attivazione del dispositivo di chiusura automatica delle portiere ogni successivo tentativo di riaprirle è risultato vano.

Immediatamente i due carabinieri, adottando le dovute precauzioni, hanno rotto uno dei vetri dell’autovettura, estraendo la piccola incolume e in buone condizioni di salute. Un episodio che si è concluso con un lieto fine e su cui non sono emerse responsabilità a carico della donna, considerato che la piccola non è mai stata lasciata sola.