Nella scorsa edizione il trionfo della "Viani"

Un anno fa ad aggiudicarsi il primo premio di “Cronisti in classe“ è stata la III C della “Viani“ di Viareggio, che ha ricostruito la storia della Resistenza a Viareggio e celebrato gli ottant’anni della Liberazione della città attraverso la testimonianza di “nonna“ Nadia Bossi. Medaglia d’argento per le classi II A, II C e III C della scuola media “Jenco“ di Viareggio, con un approfondimento dedicato ai luoghi della Memoria e al ricordo delle vittime della furia nazifascista, mentre il mondo continua a piangere vittime innocenti a causa della follia della guerra. Sul terzo gradino del podio è salita la III A della scuola media “Papi“ di Viareggio, che ha celebrato i grandi giornalisti del Novecento.

Il riconoscimento speciale “Futuro Green“ ha premiato il lavoro del laboratorio di giornalismo della scuola media “Rosso di San Secondo“ di Capezzano Pianore, che hanno scritto delle moderne strategie per evitare lo spreco alimentare e dedicato poi una bella inchiesta al valore degli alberi nella tutela della salute del Pianeta e dei suoi abitanti. La pagina più apprezzata dai lettori del web è stata redatta dalla classe II B della scuola “Rosi“ di Lido di Camaiore, che con una dedica alla lettura come spazio libero e di crescita, si è aggiudicata dunque il premio “Superclick“.

Il premio artistico per la miglior “Vignetta“ è stato consegnato alla III E della “Viani“, per aver realizzato delle splendide riproduzioni delle locandine delle opere del maestro Giacomo Puccini, a cento anni dalla sua scomparsa.