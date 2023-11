Negozio a Forte dei Marmi seleziona commessie

ADDETTOA ALLA VENDITA

Shaft jeans a Forte dei marmi cerca a tempo determinato 4° livello Part-time 20 ore (marzo-maggio) Part-time 30 ore (giugno-settembre). Requisiti: diploma di scuola secondaria di 2° grado, lingua inglese livello b2, esperienza di almeno 2 anni, capacità di relazionarsi col pubblico, utilizzo pacchetto Office e CRM aziendale. https:it.indeed.com

2 TECNICI ADDETTI ALL’INSTALLAZIONE DI PORTE E PORTONI CIVILI E INDUSTRIALI

Per clienti prevalentemente zona Costa (Massa Carrara, La Spezia, Versilia). Necessaria esperienza nello stesso tipo di attività o esperienza in attività che richiedono buona manualità, attenzione e uso di attrezzature e strumentazione. Patente B. Tempo determinato, trasformabile. Per candidature: 0584 1661814

Indirizzo: [email protected]