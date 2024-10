Navigo verso il futuro. Nel solco della continuità. Katia Balducci ancora confermata alla guida

Katia Balducci è stata confermata alla presidenza di Navigo, centro per l’innovazione e lo sviluppo per la nautica, che conta 177 soci. La decisione è stata presa proprio dall’assemblea dei soci che si è svolta ieri al nuovo mercato Ittico. Durante l’assemblea, è stata confermata la presidenza di Katia Balducci, segnando una continuità importante alla guida strategica dell’organizzazione. Si è inoltre approvato il rinnovo dell’organo amministrativo e del consiglio di amministrazione, consolidando la struttura che guiderà Navigo verso i prossimi obiettivi strategici. I nuovi consiglieri nominati sono Federico Rossi (cantiere Rossinavi), Alessandro Musetti (impiantista Eni Musetti e rappresentante per la Cna), Roberto Fruzza (allestitore Nexus yachts e rappresentante per Confartigianato), Giacomo Buzzoni (Cantiere di refit Esaom), Rodolfo Pasquini (vicepresidente Camera di commercio Toscana Nord Ovest).

Altro punto fondamentale è stata l’approvazione del piano strategico pluriennale, che ha delineato le principali linee guida per i prossimi anni - e ha ottenuto piena approvazione dei soci - assieme allo stato di avanzamento dei progetti in corso, dei servizi e degli eventi organizzati da Navigo con la presentazione di una roadmap che rafforza la presenza e il ruolo di Navigo a livello internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’innovazione, considerato centrale per sostenere la competitività e la crescita del settore nautico. La società continuerà a lavorare a stretto contatto con le imprese e istituzioni per promuovere soluzioni innovative e sostenibili. "È un onore essere riconfermata alla guida di Navigo in un momento così strategico per il nostro settore", ha dichiarato Katia Balducci.

L’assemblea dei soci di Navigo rappresenta un’importante occasione per fare il punto sui traguardi raggiunti e pianificare i prossimi passi. Con uno sguardo rivolto alle opportunità future e una strategia focalizzata sulla crescita e l’innovazione, Navigo continua a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel settore nautico internazionale.