Natale a Viareggio: eventi e villaggio natalizio per sostenere i commercianti locali

A meno di due settimane dal Natale, le associazioni di categoria e le amministrazioni locali stanno mettendo in campo cartelloni di eventi 'attrattivi', in modo da garantire una boccata d’ossigeno al tessuto commerciale locale in uno dei momenti clou per le vendite.

A Viareggio, prosegue la grande collaborazione tra i commercianti per il periodo delle festività. Grazie alla sinergia fra Confcommercio, Ccn della Passeggiata e l’associazione Commercianti del Centro, arrivano quattro giornate di festa: i pomeriggi di sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 la Passeggiata e il centro città si trasformeranno in un vero e proprio villaggio natalizio itinerante: dalle 15 alle 19, l’attività si sposterà in vari punti della città, dal mare alla zona del Mercato, con gli zampognari giunti dalle montagne per scaldare l’atmosfera con la loro musica natalizia, mentre Babbo Natale e i suoi elfi faranno visita a grandi e piccini con tanti omaggi e giochi. Un’atmosfera unica dunque, tra una cioccolata calda e una sessione di shopping, melodie suonate dagli zampognari e animazione, tutto accompagnato dalle bellissime luci natalizie installate dall’amministrazione.

"Queste quattro giornate arrivano dopo le 300 stelle di Natale arrivate ad abbellire i negozi di Viareggio – commentano il presidente di Confcommercio Piero Bertolani, il presidente del Ccn della Passeggiata Alessandro Fontana e la responsabile dell’associazione Commercianti del Centro Federica Sonnoli –; un ottimo percorso, frutto di una importante sinergia fra commercianti che ringraziamo uno a uno".

Sono centinaia le imprese che prenderanno parte all’iniziativa. "Il programma di Natale vede il coinvolgimento complessivo di circa 160 attività – proseguono i tre –; un numero veramente importante, che fa ben sperare non solo per il Natale, ma anche per il futuro". Confcommercio, Ccn e Commercianti del Centro ringraziano anche gli sponsor delle iniziative, vale a dire Conad, Mercato Srl e Ripav.

Tantissimi gli appuntamenti anche nelle frazioni massarosesi. Doppio appuntamento con i mercatini di Natale che sabato sbarcano a Quiesa e domenica nel capoluogo tra stand per le idee regalo, animazione per i bambini, musica e la casa viaggiante di Babbo Natale. In programma anche il concerto Gospel sabato alle 17 a Montigiano (dove è allestita anche la mostra dei presepi) e “Natale è più dolce con noi“ in chiesa a Massarosa alle 21. Inoltre, sabato alle 11 Babbo Natale arriva al centro sportivo di Massarosa in elicottero e domenica, dalle 16 in poi, sarà allestito il presepe vivente con oltre 80 figuranti. "Un fine settimana unico, ricco di appuntamenti in diverse frazioni del nostro territorio – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –; un ringraziamento a tutte le realtà che hanno contribuito al programma".

Rullo di tamburi nella Piccola Atene con un fine settimana dedicato ai più piccoli. Piazza Statuto e piazzetta Crispi accoglieranno il mercatino da domani a domenica (9-20) e, partire dalle 15,30 di ogni giorno, tante attività per i bambini organizzate dall’associazione Apuan Eventi.

Infine, a Forte dei Marmi vanno avanti il mercatino natalizio – con esposizione e vendita di oggettistica ed eventi di animazione in Piazza Garibaldi, via Mazzini e via Roma – e il “Regno di Babbo Natale“, laboratori, allestimenti e animazioni per i bambini in Pineta Tarabella (viale Matteotti) fino al 6 gennaio.