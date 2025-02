Nardini confermata segretaria: "Voglio un centrodestra unito"

Fiducia alla giunta Giovannetti e il sogno di un centrodestra unito in vista delle Regionali di ottobre. Sono le priorità di Irene Nardini, confermata segretaria comunale di Forza Italia per il secondo mandato di fila. L’elezione è avvenuta domenica mattina alla sede degli "azzurri", sopra Trony. "Il nostro obiettivo – spiega infatti – è portare avanti l’eredità di Berlusconi e trasferirla alle nuove generazioni. Con il nuovo presidente Tajani si è dato il via a una nuova corrente. Un partito non più verticistico ma orizzontale che mette al centro la persona, la competenza, la professionalità e lo spirito di squadra. Il nostro sostegno ancora più convinto all’amministrazione Giovannetti. Vorremmo poi creare un coordinamento tra partiti per lavorare uniti per le Regionali: una sfida che non possiamo più permetterci di perdere".

Eletta inoltre la segreteria: Carlo Briganti, Simone Tartarini (Cda Gaia), Emanuele Battella (vice presidente Colonia Cristiana), Federico Sanfedele, Nicola Moschetti, Alfredo Benedetti (ex presidente Versiliana), Lora Santini (consigliere Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto), Francesca Bresciani (vice sindaco), Gabriele Marchetti (presidente consiglio comunale), Paolo Bigi, Alberto Giovannetti (sindaco), Andrea Cosci (assessore), Niccolò Alberti (consigliere comunale), Michele Morra, Luciana Luisi, Ilaria Biagi, Dina Lazzerini (presidente Colonia Cristiana), Filomena Sacchelli, Selma Giusto, Walter Angeli, Luigi Lenzoni, Altro Rovai, Maria Stella Costa, Simona Marchetti.