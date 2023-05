Musical a teatro Il saggio finale sugli anni ’60

L‘associazione M.I.D Studio, scuola di musical, oggi alle 21.15 si esibisce sul palco del Teatro Comunale con uno spettacolo teatrale che conclude l’anno accademico. E’la prima volta che gli allievi (nella foto) calcano la scena nella Piccola Atene dopo anni di esibizioni al Teatro dell’Olivo a Camaiore. Lo spettacolo che la scuola propone questo anno si intitola “Hairspray,il vento degli anni ‘60” è liberamente ispirato al film “Hairspray, grasso e bello” con John Travolta. Ambientato negli anni 60, il musical affronta i temi ancora attuali dell’integrazione razziale e in generale dell’accettazione dell’altro senza discriminazioni. Gli allievi sul palco si cimentano con canti dal vivo, recitati e coreografie. Il tutto avvolto in abiti dell’epoca. L’esibizione è accompagnata da numerose scenografie colorate. Per informazioni e biglietti la referente è Serena Corazzini, 3349935840.

Nei corsi che la scuola organizza gli allievi studiano le discipline della recitazione, canto, danza moderna e tip tap, repertorio e scuola del musical. I corsi sono aperti ai bambini a partire dai 4 anni di età, ragazzi e adulti. La scuola nell’anno accademico organizza stage e masterclass con docenti esterni specializzati nel settore, concorsi di musical di livello nazionale e internazionale e uscite a teatro per la visione dei professionisti del settore. Stasera lo spettacolo di fine anno. Le iscrizioni per i nuovi allievi, riapriranno da settembre.