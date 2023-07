Musica sotto le stelle con i big Concerto omaggio alla città

Il “Pietrasanta in Concerto” ideato e diretto da Michael Guttman raggiunge oggi alle 21.15 piazza Duomo per portare la magia della grande musica a tutta la città. E’ una tradizione consolidata che il maestro Guttman dona agli abitanti e ai turisti per rendere omaggio a Pietrasanta, città che ha scelto per il festival e di cui è cittadino onorario. Sul sagrato del Duomo di San Martino si esibisce Michael Guttman con la violoncellista Jing Zhao e la Brussels Chamber Orchestra. Con loro la cantante Eugenia Amisano con l’ensemble musicale composto da Gioele Balestrini, percussioni classiche , Antonino Talamo, percussioni tradizionali , Sebastiano Forte, chitarramandolino e Davide Bonetti, fisarmonica.

Il programma musicale offre il confronto tra musica classica e musica popolare con le danze tradizionali di Spagna, Italia, Argentina e Balcani con Valzer, Tango, Jota e Tarantelle. Il concerto è sostenuto dalla Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana attenta alla cultura del territorio.