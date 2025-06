Musica, pittura e cucina raffinata. È il menù magico al Sushi Jazz. Arte proposta in ogni declinazione

Metti una sera a cena, una cena che diventa un evento magico, in un’atmosfera che coniuga l’arte nelle sue declinazioni: l’arte della cucina giapponese, l’arte della musica con una dj che ha girato il mondo e cha si esibisce anche nel suo locale, l’arte della pittura che dona emozioni e palpiti del cuore.

La cena dalle 20.30 è in un locale storico "Sushi Jazz" della Piccola Atene, un locale che negli anni, sono ne tascorsi sette, è diventato il post cult di chi ama il bello, il raffinato e l’accoglienza di una padrona di casa come é Madame Betty, all’anagrafe Roberta Torres, titolare con il marito Carlo di Sushi Jazz, nel cuore della città: non è solo un ristorante, ma un locale che vuole rendere le persone che lo scelgono felici. E così per la prima volta alla magia della musica e della cucina raffinata si unisce la pittura: perchè domenica 29 alle 20.30 la cucina e la musica sposano il colore grazie all’esposizione delle opere di un’artista di talento Silvia Mariotti, pittrice di origine ferrarese, ma pistoiese di adozione che catturerà lo sguardo dei presenti con una decina delle sue opere: un viaggio nelle emozioni e che sarà presente nel locale.

Alla raffinatezza e eleganza del menù si abbinerà la musica con l’esibizione di Sauro Vaggi, bajo e voce, Zio Paco, contrabbasso e Alessandro Drovandi alla tromba: i musicisti della Hot Jazz Band che si esibiranno in un repertorio di grande impatto. Cibo raffinato, musica e pittura: sono gli ingredienti giusti per un’atmosfera magica e per una domenica d’estate da vivere nella Piccola Atene dove l’arte fa la differenza. Per informazioni e e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0584. 70398.

"E’ la prima volta - racconta Madame Betty che ospitiamo una mostra di pittura: solitamente abbiniamo alla eleganza della cucina, la bellezza della musica, questa volta abbiamo aggiunto le emozioni che le opere di Silvia Mariotti possono suscitare negli sguardi di che le ammira. Domenica spettiamo tutti per Musica sushi e arte", racconta questa dj che ha calcato i palcoscenici internazionali. Il locale è un punto di riferimento per i turisti italiani e stranieri e anche per tante star della musica nazionale e internazional, una per tutte: Damiano David, cantautore italiano famoso come frontman dei Måneskin, ora si esibisce da solo.

Maria Nudi