Musica in collina Inizia il festival di Pieve a Elici

Una novità assoluta alla 53a edizione del Festival di musica da camera della Versilia“ di Pieve a Elici, perchè a inagurare domenica questa edizione è Anna Kravtchenko, una pianista che nel 1992, a soli 16 anni, ha vinto il prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni“ per intrapreprendere una carriera che l’ ha portatata non solo a suonare nelle maggiori istituzioni musicali europee, ma anche come solista con le più importanti orchestre di mezzo mondo. Dopo aver insegnato per 15 anni alla “Accademia pianistica di Imola“dal 2013 è docente di pianoforte al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. E’ideatrice e presidente dell’Associazione “Mozart Svizzera“. Nata nel 1976 ha iniziato a studiare a 5 anni, ha studiato alla citata “Accademia pianistica Internazionale di Imola“ dove fu ammessa “ad honorem“. Per la sua elevatissima professionalità e padronanza dello strumento nel 2006 ha inciso per la “Decca Records“ un programma dedicato a musiche di Fryderyk Chopin per vincere negli Stati Uniti l’“International Web Concert Hall Competition“uno dei concorsi pianistici più famosi nel mondo anglosassone. Anna-Kravtchenko alterna l’insegnamento del pianoforte alle esecuzioni solistiche a quelle concertistiche con orchestre come, per fare un paio di esempi, quella “Sinfonica Nazionale della Rai“ e la “London Royal Philarmonic“. A Pieve Elici si presenta al pubblico che certamente esaurisce la chiesa di San Pantaleone con brani di grande impegno esecutivo: la“Sonaya in Mi magg. Hob XVI 13“ in Fa min.“ di Joseph Haydn, “Carneval op.9 “ di Robert Schuman e le più che famose “Stagioni op. 37 B“ di Piotr Tchajkovskij. Il concerto inizia alle 21.15.

Mario Pellegrini