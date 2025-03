Musica e lettura. Allo Spazio 77 per stare bene

Benessere, musica e letture a Massarosa venerdi. Allo Spazio 77 a Montramito si terrà in un incontro unico e gratuito dal titolo "Accoglienza e Condivisione per una Rinascita Consapevole". L’evento è un’occasione per esplorare il potere del canto, della scrittura e delle tecniche di respirazione, delle tecniche corporee, strumenti preziosi per ritrovare serenità e gioia.

L’incontro vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione: Donne Incanto by K-Antares, gruppo vocale femminile che condividerà la magia del canto come mezzo di espressione e connessione; Paola Lanfranco, psicologa, psicomotricista e scrittrice, autrice del libro "Il coraggio di un sorriso", che offrirà spunti di riflessione sulla forza interiore e la resilienza. Interverrà anche Lisa Zini - SenseAction, esperta di benessere e coach specializzata in tecniche di respirazione e femminilità, che guiderà i partecipanti in una esperienza di consapevolezza corporea e Stefania Fialdini (nella foto) counsellor e life coach, che affianca le persone nel loro viaggio di evoluzione personale e armonia interiore. In questa occasione modererà l’incontro, accompagnando i partecipanti in un dialogo aperto e stimolante.

"Questo evento rappresenta un momento di condivisione e crescita personale, dedicato a chi desidera riscoprire il proprio equilibrio interiore attraverso esperienze creative e consapevoli" conclude Stefania Fialdini. L’incontro si terra’ alle 18. L’ingresso è gratuito, gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347/6966170.

Isabella Piaceri