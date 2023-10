Musica dal vivo. Guida ai concerti in programma

Il tempo cambia ma gli appuntamenti con la musica dal vivo proseguono nei locali della Versilia. Guardiamo il programma di questo weekend.

Si inizia stasera all’Almarosa al Forte con lo show di Valerio D’Alelio one man band, poli-strumentista che con il suo repertorio racconta la storia della musica. Domani proseguiranno le serate del Live Club di Freesound Customs a Montramito dove suonerà La Roxy Bar Band (nella foto), cover band ufficiale di Vasco Rossi (per l’occasione ci sarà anche il sassofonista). Per quanto riguarda la rassegna “Ottobre Rosso” alla Casa del Popolo di Solaio è in programma il liveset di Federico Madeddu Giuntoli in duo con Maurizio Bottazzi. Giuntoli è un artista multidisciplinare italiano: le sue opere spaziano tra arte contemporanea, musica, scrittura e fotografia. Giuntoli sarà accompagnata da Bottazzi alla batteria (in apertura si esibirà Alessio Ghionzoli).

Sabato si inizia con la jam session blues del Sakay e si prosegue con il ritorno delle cene jazz al Rosolaccio a Tonfano con “In Miles”, progetto musicale dedicato alle canzoni più belle del noto trombettista americano. Il trio sul palco è composto da Alessio Bianchi (tromba), Vince Bramanti (chitarra) e Marco Galiero (basso). Alla Capannina di Franceschi classico sabato con il pianobar del matador Stefano Busà, che fa cantare e ballare tutte le generazioni mentre sul palco principale si esibirà una live band a sorpresa. A Cro Darsena si esibiranno gli Ultras Bogotà in concerto con la loro “depressive” pop music migliore di sempre. Si chiude domenica con il bis di Roby con il suo pop alla pizzeria A Casa Mia a Bicchio.

D.P.