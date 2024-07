Musica barocca. Le note di Vivaldi scaldano la Pieve

La suggestione delle note barocche nella splendida cornice della Pieve. Torna domani sera con un altro appuntamento la grande stagione dei concerti che ogni anno si rinnova grazie al calendario del Corsanico Festival 2024.

Rassegna alla XLIII edizione che, ogni estate, nei mesi di luglio e agosto diventa una passerella di musica e dei grandi interpreti.

Nella splendida cornice della Pieve di San Michele Arcangelo domani sera alle alle 21.15 arriva il quarto concerto di questa edizione che propone “Vivaldi le stagioni“ Ensemble Oltremusica: protagonista dell’appuntamento musicale è Michelangelo Lentini , violino, solista e concertatore. Il musicista, originario di Bari è nato in una famiglia di musicisti e porta avanti questa inclinazione. È vincitore di numerosi concorsi, svolge con successo un’intensa attività concertistica, sia da solista che in prestigiose formazioni cameristiche, che l’ha portato ad esibirsi in più di 50 paesi del mondo.

ll programma del concerto si annuncia suggestivo e ricco di emozioni è dedicato a uno uno dei capolavori più celebri della musica barocca: “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Il Corsanico Festival ha i patrocini di Regione Toscana, provincia di Lucca e comune. La rassegna che è un punto di referimento per gli amani della musica classica è organizzata dalla Associazione Culturale Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna, presidente Graziano Barsotti. La rassegna cala il sipario il 24 agosto.

