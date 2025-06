Musica al giovedì. Il concerto con Saya Ota

PIETRASANTA

L’Associazione culturale e musicale "Giulio Rospigliosi" e la parrocchia Sant’Antonio inaugurano il primo appuntamento della nuova rassegna estiva "I Giovedì di Sant’Antonio". Il concerto è oggi alle 21.30 nello spazio all’aperto del Teatro Sant’Antonio (in caso di cattivo tempo sarà all’interno del teatro) e protagonista del primo evento sarà la pianista Saya Ota. Musicista di grande professionalità e passione, vincitrice di importanti concorsi internazionali e ospite regolare di festival in Europa e in Giappone. E’ lei a salire per prima sul palco. Saya Ota è anche vincitrice del primo premio Schumann 2025 e del premio del pubblico al concorso internazionale pianistico "Giulio Rospigliosi".

Per il concerto d’inizio la pianista propone un programma che attraversa l’impressionismo francese, la passionalità della musica spagnola e il virtuosismo romantico, con opere di Debussy, Granados e Liszt. Un repertorio musicale di grande suggestione che accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra capolavori della letteratura pianistica, con il suo stile raffinato e una sensibilità interpretativa di rara intensità.

"I Giovedì di Sant’Antonio" è un apputamento che scandisce la stagione estiva della Versilia: una rassegna settimanale che parte stasera e arriva fino a giovedì 18 settembre. La rassegna ospita ogni settimana artisti di rilievo nazionale e internazionale in un contesto accogliente e suggestivo nel cuore della Versilia. Gli eventi musicali sono a offerta libera.