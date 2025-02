Musica a parole. Rovelli e Monti sul palco del Cro

Il Cro è un palcoscenico per gli artisti che vogliono esibirsi e vogliono far conoscere la musica è un punto di riferimento per l’arte declinata in linguaggi diversi come la presentazione di libri o gli eventi legati al teatro: Il Cro della Piccola Atene nel centro della città da più di 70 anni rappresenta punto di incontro, un locale dove la cultura diventa divulgazione civile e linguaggio accessibile per tutti.

La presidente Marina Pardini e il direttivo hanno scelto di fare di questo spazio una fucina di iniziative e di eventi e di offrire ai musicisti locale un palco sul quale esibirsi e far conoscere il loro percorso musicale, perché la musica è un linguaggio universale che parla e raccionta, valori civili, sentimenti e emozioni. Anche il calendario di questo anno del Cro è un calendario ricco di eventi: il prossimo concerto è giovedì alle 21 quando sul palco salirannno Marco Rovelli e Paolo Monti (nella foto) che propongono L’Attesa. L’Attesa è un disco-libro composto da 15 canzoni ognuna delle quali è legata a un concetto “etico“. un viaggio nei sentimenti, nelle emozioni e nei valori etici. Il disco ha sonorità elettriche lavorate da Paolo Monti con la chitarra. La produzione artistica è firmata da Paolo MOnti&Marco Rovelli. Musici: Paolo Monti, Massimiliano Furia, Laura Vevoli, Federico Gerini, Teho Teardo e Nicola Alesini. Tra le canzoni due sonostate scritte con Antonio Moresco e Maria Grazia Caladrone. Un concerto tutto da vivere e che rappresenta a tutto tondo la filosogia del Cro.

Maria Nudi