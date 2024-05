Muore due giorni dopo il matrimonio . Ha pronunciato il sì da un letto d’ospedale

Ha fatto appena in tempo a coronare il sogno della sua vita. Quello di pronunciare il fatidico sì al compagno di una vita. E lo ha fatto da un letto d’ospedale, al Versilia lunedì scorso quando ha capito che oramai non c’era più nulla da fare contro la malattia che l’aveva aggredita. Si è spenta così nella serata di mercoledì Marianne Stijns, belga di 60 anni, ma che vive in città da una trentina d’anni se non di più. L’uomo con cui si è sposata è Silvio Nuti, il biologo marino e presidente del centro di ricerca Cetus. L’uomo che da anni, a bordo del suo catamarano, percorre le rotte dei delfini. Rotte che proprio Marianne ha percorso mille volte, amante del mare e dei viaggi qual è sempre stata. Consulente finanziario con molta esperienza, Marianne aveva un carattere dolce. Era radiosa e sempre sorridente, così la descrivono gli amici di una vita. Amava viaggiare e stare in compagnia. Lascia un vuoto immenso nel marito Silvio e in quanti l’hanno conosciuta. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesetta del cimitero comunale.