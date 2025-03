Multe annullate, il Comune ricorre in appello. Arriva il "targa system"

Secondo round per la battaglia giudiziaria sulle sanzioni elevate dall’autovelox tra l’Aurelia e via Spirito Santo. Dopo l’annullamento da parte del Giudice di pace di alcune multe, il Comune ha deciso infatti di ricorrere in appello al Tribunale di Lucca per chiedere l’annullamento di tre sentenze. Era stato l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci ad annunciare l’ipotesi di un eventuale ricorso e pertanto sarà l’avvocato dell’ente, Marco Orzalesi, a rappresentare il Comune con l’obiettivo di ribaltare le sentenze in primo grado.

Nel frattempo sulle strade arriva una novità. I lettori targhe collocati sul viale Apua e sul lungomare saranno adeguati al sistema "targa system". Oltre a leggere la targa dei mezzi, i dispositivi (costo 2.500 euro) consentiranno di rilevare i veicoli rubati, sotto sequestro, iscritti nella blacklist delle forze dell’ordine, circolanti senza copertura assicurativa o senza rinnovo della revisione.

d.m.