“Mr Swiffer“ in grande spolvero, compra un bagno in Versilia

Forte dei Marmi, 7 novembre 2023 – Lo spauracchio Bolkestein spazzato via da Mr Swiffer. L’industriale pistoiese Claudio Giacometti, inventore del panno rivoluzionario nell’igiene della casa, è infatti l’ultimo – in ordine di tempo – a credere nelle potenzialità della spiaggia vip. Nei giorni scorsi è stato perfezionato l’acquisto del bagno Vittoria che così entra nella piena gestione del gruppo Giacometti, pronto a rilanciarlo già dall’estate 2024. Una scommessa che ha il sapore dell’ottimismo e che segue la recente notizia dell’ampliamento dello stabilimento Alpemare di Andrea Bocelli a Vittoria Apuana: l’artista infatti subentrerà nella concessione dell’adiacente bagno Italia, così potenziando i propri servizi con piscina, doppio ristorante e allargamento del numero delle tende per riuscire ad assorbire così la lista di attesa una clientela internazionale sempre più interessata a conquistarsi un posto all’ombra nell’arenile super chic della Bocelli family.

Quello di Giacometti è invece un nome nuovo sul fronte degli investimenti in Versilia (che negli ultimi mesi hanno registrato un’impennata con crescente attenzione al settore hotellerie, seguito da boutique lusso e cambi di gestione alla ristorazione). La sua attività è sintetizzata nei fatturati da capogiro del colosso Texus con sede a Chiesina Uzzanese, realtà specializzata nella produzione del ’tessuto non tessuto’ in particolare per il settore igienico sanitario. L’azienda ha infatti chiuso il 2018 con ricavi per 52,4 milioni, superando i 60 nel 2019. Nata nel 1983 come Tescotex srl, è stata la prima realtà ad introdurre nel mercato tessuti pulenti di viscosa. Nel 1984 Giacometti ha poi fondato Pantex srl specializzata nella produzione di non-tessuti cardati thermo bonded, e poi nel 1987 la Pantex sud srl, dedita principalmente allo sviluppo e alla produzione di non-tessuti perforati termolegati. Infine nel 1996 l’imprenditore pistoiese ha lanciato Finpantex spa che nel 1999 ha prodotto i celeberrimi panni per pulire Swiffer per P&G che hanno rivoluzionato e migliorato la vita delle casalinghe. Nel 2004 Tescotex, Pantex e Finpantex sono state incorporate in Texus spa, mentre Pantex sud srl è stata ceduta ai manager con un’operazione di management. Tra l’altro Giacometti salì alla ribalta della cronaca nel 2009 per la veemente protesta contro il suo progetto di costruzione di un capannone di 4500 metri quadrati per un investimento di oltre 20 milioni di euro a Chiesina Uzzanese, rimasto bloccato: non ci fu svincolo urbanistico e a sostituirlo fu la previsione di un cavalcavia sulla Firenze-Mare che polverizzò (è proprio il caso di dirlo) i 50 posti di lavoro previsti da Mr Swiffer.

Oggi invece Forte dei Marmi conquista la fiducia di un investitore che non rappresenta il solito indotto di capitali esteri. Il bagno Vittoria, con bar e ristorante, è una delle spiagge che ha convinto una clientela d’èlite e di personaggi dello spettacolo: l’ultimo scatto postato sui social ritrae un sorridente Gerry Scotti a pranzo in spiaggia. E il passaggio di testimone di quel ’gioiello’ arredato dei colori bianco e blu, fa davvero pensare a quanto l’investimento ’sulla sabbia’ resti ancora una scommessa comunque assai allettante.