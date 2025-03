Motociclista travolto da un’auto

Ha riportato traumi in varie parti del corpo un motociclista rimasto coinvolto nel primo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia nord all’incrocio di via Bertini. Il motociclista stava percorrendo l’Aurelia in direzione sud, quando è stato travolto – per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato – da una Ford guidata da una donna di Viareggio che si è immessa sull’Aurelia da via Bertini. Nella caduta a terra l’uomo non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato traumi in varie parti del corpo. La sala operativa del 118 ha attivato i soccorsi mandando sul posto un’ambulanza e un’automedica. Dopo che le condizioni sono state stabilizzate, il ferito è stato portato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia.