“Mostri nostri“. Halloween in biblioteca

Sarà una festa di Halloween doppia, per bambini e adulti, quella promossa dalla Biblioteca comunale “Sirio Giannini”. Due gli appuntamenti in programma, con qualche giorno di anticipo, già oggi, alle 18, per i bambini e lunedì alle 17 per gli adulti.

“Mostri nostri“ è il titolo della festa che oggi, con Dracula Frankestein e gli Addams, riproporrà i due classici mostri letterari impegnati a eliminare i nuovi mostri per non cadere nel dimenticatoio, in una coinvolgente ricerca sulle loro tracce con giochi letterari per non perdere mai di vista l’importanza della lettura. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è rivolta ai giovanissimi, dagli 8 ai 13 anni, e prevede un massimo di trenta partecipanti con prenotazione obbligatoria al numero 0584 757770.

Il secondo appuntamento, rivolto agli adulti, avrà al centro i film “Profondo rosso“ e “Suspiria“ del genio dell’horror Dario Argento, con l’approfondimento della studiosa Angela Simi. Un’analisi ricca di dettagli e di notizie curiose, prendendo in esame i costumi di scena della costumista fiorentina Elena Mannini, scomparsa lo scorso agosto, per “Profondo rosso“, e di Pierangelo Cicoletti per “Suspiria“. Non solo, Angela Simi accompagnerà i presenti nella conoscenza di piccoli particolari ma carichi di significato disseminati nell’opera, accompagnando in un interessante percorso che giunge sino all’arte. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.